Bagnaia pole in Qatar su Quartararo e Vinales, Rossi 4°

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la prima pole della stagione 2021 di MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar. L’italiano della Ducati ha realizzato il miglior tempo in 1’52″772. Al suo fianco in prima fila le Yamaha di Fabio Quartararo (+0″266) e Maverick Vinales (+0″316). Seconda fila per un ottimo Valentino Rossi (4°), davanti alle Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. Settimo Franco Morbidelli. “Sono felicissimo, è stata una bellissima qualifica. E’ un tempo incredibile, non me l’aspettavo e sono rimasto quasi incredulo. E’ il miglior modo per iniziare la mia avventura con il team e per partire bene in gara domani” le parole di Bagnaia dopo la pole. Soddisfatto anche Valentino Rossi per il quarto tempo:”Sono contento per il mio tempo: avevo un bel grip e riuscivo a guidare bene. Ho fatto qualche errore, altrimenti sarei potuto essere in prima fila. Ci sta, partire quarto è comunque importante per la gara”.

