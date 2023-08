Ruspe in azione sul vecchio palasport di Lunetta

MANTOVA Proseguono i lavori di demolizione del vecchio e non più agibile palazzetto dello sport di Lunetta, il quale lascerà spazio al nuovo Centro Sociale. L’opera verrà realizzata grazie a un investimento complessivo di circa due milioni di euro, ottenuti per lo più grazie al bando Pnrr vinto. Il progetto prevede la creazione di un centro polifunzionale aggregativo, dotato di una piazza al coperto, dedicato alle attività del quartiere. “L’intervento di abbattimento e ricostruzione di un nuovo Centro Sociale a Lunetta risponde alle esigenze di spazi di aggregazione nel quartiere – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mantova, Nicola Martinelli – ed è giustificato dal fatto che la struttura del palazzetto rischiasse di rimanere inutilizzata. Il Centro Sociale che sorgerà avrà una superficie interna di 600 metri quadrati e 500 metri quadrati di portici esterni, con la possibilità di ospitare fino a circa 200 persone. Questo progetto ha due obiettivi fondamentali: dimensionare gli spazi in base al reale utilizzo degli stessi e realizzare edifici sostenibili in termini di costi energetici attraverso l’utilizzo dei pannelli solari. Le soluzioni pensate che verranno realizzate ottimizzano questi due aspetti, presentando soluzioni architettoniche decisamente innovative anche dal punto di vista sismico.” Il nuovo Centro Sociale potrà così essere utilizzato come spazio di incontro per persone di tutte le età, dagli anziani ai giovani, senza dimenticare i gruppi locali multietnici, essendo dotato anche di cucina, servizi e deposito. Un centro che arricchirà ulteriormente un’area nella quale hanno sede l’Università degli Studi di Brescia, il Centro Culturale Creative Lab, la Scuola Primaria Salvator Allende e la palestra polifunzionale Neolù. Il tutto nascerà entro 18 mesi dall’inizio dei lavori dedicati alla demolizione del palazzetto dello sport, partiti a luglio 2023. “Questa mattina è iniziata la demolizione del vecchio e non più agibile palazzetto di Lunetta. Al suo posto realizziamo un nuovo centro per il quartiere, con sala per attività, cucina e spazio esterno con porticato. È un altro dei progetti che abbiamo ottenuto vincendo bandi Pnrr e lo stiamo realizzando, puntualmente. Un’opera importante per Lunetta, per i residenti e per tutte le associazioni attive nel quartiere”. Questo il commento rilasciato dal primo cittadino Mattia Palazzi a proposito dell’apertura del cantiere a Lunetta.

Marcello Feroldi