Basket – San Pio X a fianco dell’Academy di Stings e Sustinente

MANTOVA In primis ci furono i progetti TeaEnergia MN Basket Generation e Stings4Teen a dare uno stampo di coesione e di sinergia tra le realtà della palla a spicchi del territorio, poi dall’anno scorso la Stings Academy e dalla stagione 2020/21 un ulteriore tassello è pronto per essere messo per arricchire ancora di più le partnership tra Stings, Sustinente e San Pio X per cercare di rendere ancora più stimolante il percorso di un giovane cestista e accompagnarlo nell’ascesa verso l’elite del basket mantovano.

Dalla prossima stagione Matteo Cassinerio e Stefano Purrone, gli assistant coach di Alex Finelli prima e di Emanuele Di Paolantonio ora, saranno alla guida rispettivamente delle formazione C Silver (ereditando il posto da coach Paolo Zecchini) e Under 18 Eccellenza del San Pio X, mentre Purrone sarà coach della Stings Academy di Sustinente in Serie C Gold. «Quest’anno parte un progetto nuovo con il San Pio X, società satellite degli Stings, che con cui collaboriamo ormai da tanti anni – afferma Cassinerio – Oltre all’Academy che l’anno scorso ha mostrato via via segnali di crescita sempre più importanti, si affianca ora il San Pio X. Siamo contenti di partecipare attivamente dando supporto agli oltre 400 ragazzi tesserati per il San Pio X per partecipare a un campionato di C Silver e under 18 Eccellenza con un gruppo di ragazzi giovanissimi 2003, 2004 e 2005. Una vera e propria rivoluzione. Questo e l’Academy sono due progetti paralleli che vanno a braccetto». (lp)