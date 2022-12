Padel – A Bagnolo i big in gara all’Alitest Cup

BAGNOLO SAN VITO Il padel la farà da padrone in questo weekend al Beach Stadium & Padel Club. L’impianto di Bagnolo San Vito ospiterà domani e domenica l’attesa Alitest Padel Cup, torneo open maschile con 2000 euro di montepremi. La kermesse presenta un tabellone da favola, con al via 25 coppie e i migliori interpreti di questo sport, che fa sempre più appassionare gli italiani e non solo. Riflettori puntati soprattutto sul numero uno del ranking Apt, l’argentino Leonel Daniel Aguirre “Tolito”, giocatore funambolico e spettacolare, un vero “mago” del padel. E idolo su Instagram, che di questo tempi non guasta. Oltre a essere tecnicamente un maestro, lascia molto spazio al suo estro, tanto da creare giocate che fanno impazzire gli spettatori. Si sono iscritti anche i Nazionali italiani, oltre a varie coppie locali. Tra gli Azzurri, ecco Daniele Cattaneo, 1.1 nella classifica Fit e numero 118 del ranking mondiale Fip, appena rientrato dai Mondiali a squadre Fip svoltisi a Dubai. Con lui Lorenzo Di Giovanni, numero 1 italiano Fit e 147 nel ranking, appena tornato anche lui dai Campionati iridati e soprattutto dal Premier Padel in Messico, dove ha raggiunto a sorpresa, ma meritatamente, il tabellone principale. Non mancherà anche Marco Adamoli, maestro del Beach Stadium. Si parte domani con le gare delle qualificazioni, poi domenica l’ultimo atto con le fasi finali e le premiazioni. Per i tanti appassionati sarà un fine settimana da non perdere: per vedere all’opera i big del padel, e studiarne i colpi, bisogna soltanto andare al Beach Stadium & Padel Club di Bagnolo. (cris)