Calcio Serie B – Mantova show a La Spezia: 2-0 e salvezza sempre più vicina

LA SPEZIA Successo pesantissimo del Mantova a La Spezia. I biancorossi passano 2-0 al Picco grazie ai gol di Bragantini al 32′ e Buso al 72′, frutto di una prestazione di notevole spessore che li avvicina a grandi passi alla salvezza. Ora, a quattro giornate dalla fine del campionato, il vantaggio sui play out è salito a +5, mentre quello sulla zona retrocessione a +8. Sabato prossimo al Martelli (ore 15) la possibilità di chiudere i conti contro l’Avellino.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Alberto Picco di La Spezia. Dopo il successo sull’Entella il Mantova cerca altri punti salvezza sul campo delle Aquile, precipitate all’ultimo posto e con l’obbligo di vittoria. Assenze da una parte e dall’altra: mister Modesto deve fare a meno degli squalificati Radaelli e Paoletti, oltre che dei soliti infortunati; sull’altro fronte il tecnico degli spezzini D’Angelo non potrà contare sugli squalificati Bonfanti, Valoti e Adamo. I diffidati biancorossi sono: Trimboli, Mensah e Ruocco. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

SPEZIA-MANTOVA 0-2

SPEZIA (3-5-2): Mascardi (46′ Radunovič); Ruggero, Hristov, Mateju; Beruatto, Comotto (57′ Vignali), Romano, Bandinelli, Aurelio (46′ Sernicola); Di Serio (46′ Lapadula), Artistico (75′ Vlahović). A disp.: Loria, Bellemo, Nagy, Shagaxle, Bertoncini, Lorenzelli. All.: D’Angelo.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Maggioni, Cella, Castellini; Dembélé, Trimboli, Kouda, Benaïssa; Bragantini (71′ Buso), Ruocco (71′ Marras); Mensah (26′ Mancuso). A disp.: Andrenacci, Vukovic, Marai, Ligue, Wieser, Zuccon, Falletti, Caprini. All.: Modesto.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata (ass.: Niedda e Grasso; Var: Camplone di Lanciano, Avar: Chiffi).

RETI: 32′ Bragantini, 72′ Buso.

NOTE: Ammoniti: Romano, Dembélé, Trimboli, Bandinelli, Kouda. Calci d’angolo: 6-0. Recupero 3′ + 4′.

Secondo tempo

94′ Sussulto finale targato Spezia con Beruatto che termina sopra la traversa.

90′ Ultimi 4′ di recupero concessi dall’arbitro.

85′ Mantova in controllo del gioco. Il 2-0 ha tagliato le gambe allo Spezia. Prova ad approfittarne Maggioni che riceve sulla destra in area aquilotta e tenta il diagonale che finisce a fil di palo.

79′ Ammonito anche Kouda.

78′ Dopo il gol i biancorossi spingono sulle ali dell’entusiasmo: ancora Buso sciupa il tris calciando sul primo palo dove c’è un attento Radunovič.

72′ GOLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il neo entrato Buso cala il bis con un’azione alla Bragantini: riceve da Trimboli sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro imparabile che finisce sotto la traversa. Mossa azzeccatissima da parte di mister Modesto.

71′ Mister Modesto capisce il momento e inserisce Buso e Marras al posto di Bragantini e Ruocco.

70′ Fase di difficoltà per il Mantova che supera la metà campo poche volte, senza mai rendersi pericoloso in attacco.

63′ Miracolo di Bardi che respinge la capocciata insidiosa di Mateju.

60′ Spezia pericolosissimo con Artistico: anticipa Cella in area biancorossa e palla che finisce sulla traversa. Si salve il Mantova con l’intervento del difensore biancorosso. Sfera in angolo.

58′ Risponde subito il Mantova con Mancuso che ci prova dal limite, senza però fortuna. Ma l’azione era partita in fuorigioco.

57′ In questo avvio di ripresa, lo Spezia sembra essere uscito meglio dagli spogliatoi. Gli aquilotti schiacciano sull’acceleratore alla ricerca del pari. Acm un po’ in sofferenza.

51′ Spezia subito pericoloso con il subentrato Lapadula che riceve da Bandinelli, ma a tu per tu con Bardi calcia sull’esterno della rete.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

48′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

47′ Ammonito Trimboli per perdita di tempo. Il centrocampista biancorosso era in diffida: salterà la sfida con l’Avellino.

45′ Tre i minuti di recupero concessi da Sacchi.

41′ Fa tutto Bragantini: si fa 20 metri di campo, libera Ruocco che mette al centro per Mancuso. Ma l’attaccante, a contatto con Beruatto, calcia sopra la traversa vanificando così il possibile 2-0.

39′ Mascardi si rialza e il gioco riprende.

37′ Gioco fermo: Mascardi si accascia a terra dopo un contatto. Serve l’intervento dello staff medico spezzino.

36′ Mantova ringalluzzito dal gol e a caccia del raddoppio: Ruocco, a tu per tu con Mascardi, prova ad incrociare, ma l’estremo difensore non si fa sorprendere ed in spaccata respinge la conclusione dell’attaccante. Ma il numero 19 virgiliano era partito in fuorigioco.

32′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!!!!!!!!!!!!! Bragantini sblocca la gara con il suo sinistro magico. Botta dal limite e palla nell’angolino sinistro dove Mascardi non arriva.

29′ Il Mantova rischia, ma si salva: Benaïssa atterra Di Serio in area, ma per Sacchi è spalla a spalla.

28′ Sul taccuino del direttore di gara Sacchi ci finisce anche il biancorosso Dembélé, sanzionato per un entrata scomposta ai danno di un avversario.

26′ Modesto è costretto al cambio: dentro Mancuso al posto di Mensah.

25′ Mensah rimane a terra toccandosi il flessore.

23′ Aquilotti insidiosi nel cuore dell’area di rigore biancorossa. Artistico però sciupa tutto di testa mandando alto da due passi su azione nata da corner.

22′ Spezia che torna subito ad attaccare con Beruatto: il centrocampista calcia al volo e palla diretta nel sette. Vola un super Bardi che con una prodezza nega il vantaggio agli ospiti.

20′ Mantova pericoloso in avanti da calcio di punizione, ma Mascardi, in tuffo, neutralizza il diagonale ravvicinato di Ruocco.

17′ Primo corner della gara in favore dei padroni di casa: mischia in area e palla spazzata dalla retroguardia virgiliana.

16′ Dopo un tiro dalla distanza provato dal Mantova, lo Spezia risponde con il diagonale di Beruatto che non trova di un soffio la deviazione di Artistico.

13′ Benaïssa sbaglia il retropassaggio e regala palla a Romano. Bardi esce, tocca il pallone e Romano si tuffa. Sacchi non esita ed estrae il giallo per il centrocampista aquilotto, sanzionato per simulazione.

12′ Ora è lo Spezia a spingere in avanti: cross dalla sinistra e incornata di Comotto che termina oltre la linea di fondo.

9′ Adesso è il Mantova che controlla il gioco con un giro palla al momento sterile, in cerca di un varco per bucare la retroguardia spezzina.

6′ Avvio con tanti duelli e molto combattuto. In campo regna l’equilibrio. Ancora nessuna occasione da rete creata dalle due formazioni.

5′ Il terreno è in buone condizioni e la temperatura dell’aria si aggira attorno ai 21 gradi.

4′ Bragantini rimane a terra dopo un contatto di gioco e il Picco fischia. Animi caldissimi nonostante una giornata grigia, con nubi sparse.

1′ Mantova che attaccherà da destra a sinistra, sotto il settore ospiti; lo Spezia sotto la curva Ferrovia.

1′ Calcio d’inizio battuto dallo Spezia.

Pre-gara

Spezia in divisa casalinga bianca e pantaloncini neri. Mantova in total red con banda centrale bianca.

Spezia e Mantova fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del Picco.

Nel frattempo nel settore ospiti compare lo striscione “Macia continua a lottare” dedicato a Massimiliano Sacchieri, tifoso che sta lottando per la vita dopo un brutto incidente in moto.

Mantova e Spezia rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli.

Tre i diffidati virgiliani: Trimboli, Mensah e Ruocco, tutti e tre titolari.

Tre le fila biancorosse ricordiamo che non ci sono gli squalificati Radaelli e Paoletti; assenti anche gli acciaccati Muci, Bonfanti, Meroni, Tiago e Bianay Balcot. Sull’altra sponda invece mister D’Angelo non potrà contare sugli squalificati Bonfanti, Valoti e Adamo.

Sull’altra sponda mister D’Angelo si affida alla difesa a tre per fermare le folate biancorosse; in attacco spazio alla coppia Di Serio-Artistico.

Modesto cambia tre interpreti rispetto alla vittoria con la Virtus Entella di Pasquetta. In difesa, a sinistra, rientra Castellini mentre a destra giocherà Maggioni con Dembélé spostato sulla fascia destra. In mediana torna Kouda al fianco di Trimboli; in attacco, dietro alla punta Mensah, agiranno, sulla destra, Bragantini e, a sinistra, Ruocco.

Buon pomeriggio dallo stadio Picco di La Spezia. Spezia e Mantova sono in campo per il riscaldamento.