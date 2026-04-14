Suzzara sempre più inclusiva col progetto Caa Friendly

SUZZARA Associazione Zero insieme al Comune di Suzzara (nella figura del sindaco Alessandro Guastalli, della vice Patrizia Mantovani e dell’assessore Gianmarco Carra) e alla collaborazione progettuale della specialista in CAA e TA Ketty Azzoni lancia alla città di Suzzara una nuova sperimentazione locale con grandi potenzialità di sviluppo proponendo la creazione di una “comunità amica della comunicazione”.

Il Progetto “Città CAA Friendly” mira a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con disabilità e bisogni comunicativi complessi, attraverso la creazione di ambienti comunicativi accessibili nei luoghi della vita quotidiana.

L’intervento si svolge nel Comune di Suzzara e prevede la strutturazione di esercizi commerciali di prima necessità e spazi pubblici con strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), pannellature visive e percettivo-tattili, accompagnati d training di task analysis rivolti agli esercenti, per migliorarne la capacità di interazione con persone con fragilità. L’iniziativa è volta a rafforzare la rete comunitaria locale e creare contesti che supportano la vita indipendente e la partecipazione sociale dei soggetti più vulnerabili.

Beneficiari diretti sono cittadini che vivranno attivamente in una società più inclusiva, persone con disabilità cognitive, sensoriali e comunicative, persone fragili, cittadini con scarsa padronanza linguistica (es. stranieri) e le loro famiglie/caregiver, per i quali la mancanza di strumenti comunicativi adeguati rappresenta una barriera concreta all’autonomia e all’accesso dei servizi di base. Beneficiari indiretti del progetto sono le attività commerciali e i loro operatori, coinvolti nella sperimentazione (Ortofrutta Regina, Forno B&B, Farmacia Centrale Breviglieri, Bar Zara, Bar Zodiaco, Chiesa Immacolata) che hanno accolto con disponibilità questa proposta di cambiamento all’interno del proprio negozio.

Sabato 18 alle 11 in Piazza Garibaldi ci sarà l’inaugurazione ufficiale della prima fase del progetto e la consegna ufficiale del “Kit comunica facile” per la fruizione della cittadinanza alle cinque attività commerciali della piazza e alla Parrocchia Immacolata. Alle ore 18.30 presso la Sala Civica del comune di Suzzara in Via Montecchi seguirà un momento formativo/informativo base sulla CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) come strumento per l’accessibilità comunicativa di tutti i cittadini.

Il progetto rientra nella rassegna di iniziative “Mi illumino di blu”, promossa dal gruppo “Diamo Spazio alle Differenze”, ed è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Comunità Mantovana e alla collaborazione di CA Special Tools s.r.l.