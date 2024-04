Pallavolo f – Vbc vicina a vendere il diritto di serie A1 a Cuneo

Casalmaggiore Ultime ore febbrili in Baslenga. La Vbc è vicina a cedere il diritto sportivo di serie A1 a Cuneo, che a sua volta girerebbe al club rosa quello di A2. Pare però difficile che l’anno prossimo Casalmaggiore riparta da questa categoria: mancano grossi sponsor e c’è invece chi parla pure di una serie B1. Non più però al PalaRadi di Cremona, bensì un ritorno al PalaFarina di Viadana, teatro delle grandi imprese di ormai diversi anni fa. In società non parla nessuno, ma si dovrebbe chiudere con Cuneo nel giro d 24 ore, per una cifra inferiore a quelle uscite giorni fa (200mila euro invece di 400mila). Il contratto con il main sponsor Trasporti Pesanti si chiude il 30 giugno e all’orizzonte non sembrano esserci altre aziende interessate a sostenere il volley casalasco, nonostante l’entusiasmo riportato da coach Pintus e da un gruppo di ragazze che, dopo un’andata molto negativa, nel girone di ritorno sono stati protagonisti di una rimonta da urlo, passando dall’incubo della retrocessione a sognare persino i play off. Spiace per un club che in una decina d’anni di massima serie ha vinto uno scudetto, una Supercoppa Italiana ma soprattutto la Champions League e ha avuto tra le sua fila le migliori interpreti di questo sport.