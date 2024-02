Pallavolo serie A1 f – La Vbc recupera la gara con il tabù Novara

Cremona La Vbc Trasporti Pesanti recupera la gara di campionato della seconda giornata di ritorno, non disputata per gli impegni con la nazionale giovanile di Manfredini. Al PalaRadi, fischio d’inizio alle ore 20,30, arriva l’Igor Novara. Le rosa vengono da tre successi consecutivi che hanno permesso a Perinelli e compagne di risalire la china. Le piemontesi puntano al secondo posto per la griglia dei play off. E’ arrivato il rinforzo Markova ma non potrà essere schierato. La sfida Vbc-Igor è arrivata al quarto capitolo della stagione: tre sconfitte delle rosa nei precedenti stagionali, due in Challenge Cup dove le piemontesi disputano la finale, e una in campionato a Novara. La Igor è una sorta di tabù per le casalasche che vantano l’ultimo successo nel 2018. Ma la Vbc arriva a questa sfida con la mente sgombra e in fiducia. Chissà che non possa conquistare punti prima della trasferta di Roma e di un calendario che propone le gare con Conegliano e Milano in casa.

Sergio Martini