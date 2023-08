MANTOVA Prenderà il via venerdì 1 settembre alle 18:00, presso la Casa del Rigoletto a Mantova, la

mostra “From Disco to Disco“. Gli autori, Massimiliano Boschini e Stefano Rubini,

hanno compiuto un “viaggio nei luoghi della cultura dance mantovana”, come citato nel

sottotitolo dell’evento. Il loro peregrinare, sia geografico che temporale, ha toccato i punti

nevralgici della nostra provincia che in passato ospitavano discoteche, con l’obiettivo di

verificarne lo stato attuale.

“From Disco to Disco“ è una sorta di reportage di architettura e paesaggio, che lascia sullo

sfondo l’epopea dei locali da ballo, ricordata sicuramente dai più anziani e che i giovani

possono solo immaginare. Massimiliano Boschini e Stefano Rubini sottolineano, nel testo

introduttivo alla mostra e presente nel catalogo, di non essere andati alla ricerca del tempo

perduto di proustiana memoria. I visitatori non troveranno vecchie foto dai colori vintage, di

folle oceaniche e di gente che balla, bensì ciò in cui loro si sono imbattuti nel corso dei primi

mesi del 2023, tra Castiglione delle Stiviere e Ostiglia, tra Rivarolo Mantovano e Marmirolo,

senza dimenticare tutto quanto c’è nel mezzo. Il quadro che emerge dalle oltre sessanta foto

è oltremodo chiaro: molti locali risultano chiusi, alcuni convertiti ad altri scopi e addirittura un

paio demoliti per fare posto ad abitazioni e centri commerciali. Pochi quelli ancora in attività.

Alcuni scatti, soprattutto per i più nostalgici, potrebbero suscitare perfino un certo disagio,

soprattutto se parliamo di Colosseum, Bamboo e Sayonara.

I contrasti di cui sopra sono enfatizzati già nel titolo, la cui parte finale è “barrata”. “From

Disco to Disco“, traducibile letteralmente come “da discoteca a discoteca”, va però

interpretato come “siamo passati dai fasti degli anni passati ai divieti di oggi”. Gli ingressi

sono infatti ora sbarrati e le code di persone che vi si radunavano davanti sono pressoché

scomparse: non si entra, alt! Le opere esposte rappresentano un’occasione per interrogarsi

sullo stato del divertimento, sia singolo che collettivo: è davvero tramontato per sempre il rito

delle grandi discoteche, a favore del consumo individuale di musica attraverso piattaforme

come Spotify, TikTok e YouTube?

L’intero allestimento è impreziosito anche da una presentazione firmata da Lorenzo

Immovilli, operatore culturale, conduttore radiofonico e coautore del libro “Disco Emilia.

Viaggio nella terra delle discoteche”. Durante il vernissage del 1 settembre sarà presente

anche lo storico deejay e conduttore radiofonico Marco Guarnieri, per una disamina

introduttiva dei temi trattati. Le discoteche e i luoghi del cosiddetto divertimento musicale

saranno poi ulteriormente approfonditi nel corso di “Fatti di Cultura”, di cui “From Disco to

Disco“ fa parte, oltre che da apripista (da ballo). La decima edizione del festival dedicato ai

temi dell’innovazione culturale e dei linguaggi artistici e creativi organizzato da Pantacon si

terrà dal 22 al 30 settembre con il sostegno del Comune di Mantova, attraverso gli

assessorati alle Politiche giovanili e alla Cultura.