Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore, tre punti d’oro a Lecco

Lecco La Volleyball Casalmaggiore coglie il suo primo successo esterno a Lecco e sale al quinto posto in classifica nel campionato di A2. Dopo la brutta sconfitta di Imola, il sestetto di Napolitano e Beccari è alla ricerca di una continuità di gioco che le possa permettere di abbandonare in modo definitivo i bassifondi della classifica. Perde il primo set con Picco Lecco ma, raggiunte le avversarie sull’1-1, Pincerato e compagne disputano una buona seconda parte di gara e prendono il largo andando conquistare tre punti molto preziosi. In attesa di ospitare Costa Volpino sabato prossimo al PalaRadi di Cremona. Alla fine ha prevalso la prestazione corale delle rosa, nonostante la partenza ad handicap, sia in prima che in seconda linea. Consueta prova di grande spessore per Montano, Mvp con 34 punti, e ottima la prova in ricezione del libero Faraone, ma su buoni livelli anche Nwokoye, Dalla Rosa e Costagli in costante crescita. Dall’altra parte della rete erano presenti due ex giocatrici di Casalmaggiore, la banda Mangani e il libero Napodano. Dopo l’avvio di campionato difficile le rosa sembrano migliorare partita dopo partita, ma era necessario un periodo in cui amalgamare la squadra e conoscere bene le caratteristiche delle giocatrici. La strada intrapresa sembra quella giusta in attesa della continuità di rendimento

Sergio Martini

OROCASH PICCO LECCO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: 1-3 (25-17/22-25/18-25/11-25)

Lecco: Sassolini 1, Conti 9, Piacentini (K) 9, Atamah 9, Mangani 11, Ghezzi 10, Napodano (L), Amoruso 2, Casari, Monaco, Moroni. Non entrate: Mainetti (L), Severin . All. Milano-Belloni

Casalmaggiore: Pincerato (K), Montano 34, Perletti 5, Nwokoye 10, Costagli 9, Dalla Rosa 9, Faraone (L), Grbavica 4. Non entrate: Nosella, Cantoni, Marku, Ribechi. All. Napolitano-Beccari.

Durata set: 27′, 30′, 28′, 22′. Tot: 107′