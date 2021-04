Calcio Serie C – Mantova, una domenica da brividi

MANTOVA Attesa da svariate settimane, è stata finalmente comunicata la penalizzazione della Sambenedettese: 4 punti, ovviamente da scontarsi nella stagione corrente, più un’ammenda di 3mila euro per il mancato pagamento degli stipendi ai calciatori. La sentenza, emessa ieri dal Tribunale Federale Nazionale, è stata tutto sommato clemente, se consideriamo lo stato di profonda crisi in cui versa da tempo il club marchigiano. Il -4 in classifica provoca la discesa al nono posto in classifica ma, paradossalmente, certifica la qualificazione matematica ai play off dei rossoblù, che il Gubbio (ad oggi prima delle escluse) non potrà mai raggiungere. Il tutto mentre procede l’iter fallimentare della società, sia pur con l’obiettivo di salvare la categoria attraverso la cessione del titolo sportivo.

Per quanto riguarda il Mantova, il -4 della Samb non muta più di tanto gli scenari. Porta comunque chiarezza, il che non è poco. Ora i biancorossi sanno che devono fare la corsa esclusivamente sul Gubbio. E che potrebbero addirittura concludere al nono posto, qualora vincessero domenica a Trieste e la Samb perdesse a Padova.

La trasferta in terra giuliana sarà molto impegnativa per l’Acm, decimato da assenze pesanti. Ma almeno i ragazzi di Emanuele Troise avranno a disposizione due risultati su tre per staccare il biglietto degli spareggi: la vittoria e il pari. Potrebbero farcela anche perdendo, ma in questo caso il Gubbio – distante di 3 punti – non dovrà vincere contro il Fano. Se infatti Mantova e Gubbio finissero pari, gli umbri sarebbero davanti in virtù degli scontri diretti. Dovesse accadere, i virgiliani dovranno sperare nella sconfitta della Vecomp contro il Modena. In questo caso, infatti, Mantova, Vecomp e Gubbio chiuderebbero tutti a 48 e la classifica avulsa premierebbe Gubbio (8 punti) e Mantova (5), lasciando fuori la Vecomp (2).

Insomma, quelli che ci aspettano domenica al “Nereo Rocco” di Trieste saranno comunque 90 minuti di adrenalina pura. Per quanto accadrà lì, ma anche per le notizie che arriveranno dagli altri campi. Inoltre, sarà interessante capire chi il Mantova eventualmente affronterà nel primo turno dei play off: FeralpiSalò, Triestina, Cesena o Matelica? Tutto è ancora da definire, perchè dipende non solo dal piazzamento del Mantova, ma anche di quello delle suddette potenziali avversarie. L’unica certezza è che il Mantova, sempre se riuscirà a qualificarsi, giocherà in trasferta. Con la vittoria come unica scelta perchè, in caso di pareggio, passerebbe al secondo turno l’altra squadra grazie alla miglior classifica. Ok, stiamo correndo troppo. C’è ancora una partita da giocare, con la spensieratezza di chi il suo obiettivo stagionale (la salvezza) l’ha già centrato e vorrebbe celebrarlo con un ulteriore regalo: i play off, appunto. O no?