Volley Prima Divisione femminile – Porto e Borgo Black calano il tris, primo punto per la Nardi Volta

Mantova Nella Prima Divisione prosegue il cammino in vetta di Euromontaggi e Borgo Virgilio Black: il Porto ha avuto ragione del San Lazzaro, mentre il Borgo ha vinto facilmente il derby con i Red. A tre lunghezze dalle due capolista troviamo La Piccola Atene che ha sconfitto Rivalta. Pronto riscatto per l’Intermedia (in foto) che a Medole ha dato il benservito al Solferino. A Volta primo punto per la retrocessa Nardi. In Seconda il Gs Universal mantiene il comando: davanti al pubblico amico ha sconfitto la Davis; a una lunghezza l’Avis Castellucchio che ha sfruttato il turno casalingo mettendo sotto l’Asolaremedello. Al terzo posto c’è Levata che solo al tie-break ha prevalso sulle Scuderie Porto. Goito non è più fermo al palo dopo il colpo in trasferta sul campo del San Lazzaro e Villa Poma ha violato il terreno del Borgo Virgilio.