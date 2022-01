Basket Serie A2 femminile – San Giorgio battuto all’overtime dal Bolzano (80-84)

MANTOVA Incredibile sconfitta del MantovAgricoltura, che brucia 11 punti di vantaggio nell’ultimo quarto, si fa riprendere dal Bolzano a un secondo dalla sirena e crolla nell’overtime. Niente rivincita, dunque, finisce 80-84.

Il risultato si sblocca con la tripla di Santarelli e mini parziale del Bolzano (0-5). Ruffo segna in sospensione e rompe il ghiaccio per il San Giorgio. Poi infila dall’arco dei tre punti, ma la squadra ospite è ancora avanti 5-11. Monica e Llorente ricuciono lo strappo e la bomba di Monica timbra il pareggio a quota 12. Ruffo, dalla lunetta, firma il primo vantaggio del MantovAgricoltura. Bolzano si carica di falli e Llorente segna i liberi del 16-12. Il primo quarto si conclude 18-14 per San Giorgio.

E’ ancora di Ruffo il primo canestro virgiliano del secondo parziale (20-16), poi sale in cattedra Marchi che segna sette punti di fila e tiene il MantovAgricoltura a +5 (27-22). Monica appoggia bene alla tabella per il massimo vantaggio biancorosso (29-22), Bolzano resta agganciato, ma ancora una volta si carica di falli: Ruffo e Calzolari sono precise dalla lunetta (35-29), però la squadra di Purrone perde ritmo in attacco. La tripla di Fumagalli riporta la squadra ospite a -1 (35-34) quando manca un minuto e mezzo all’intervallo: timeout San Giorgio. Il blackout offensivo continua e Guilavogui (1/2 dalla lunetta) manda le squadre al riposo in perfetta parità, 35-35.

Parte bene il MantovAgricoltura nel terzo quarto con i canestri di Bernardoni e Llorente (39-35), ma Bolzano mette la freccia con due bombe di Pellegrini (39-41). Monica segna 5 punti di fila, ma Pellegrini è un cecchino dall’arco (44-44). Primi punti anche per Togliani e Monica segna “da casa sua” la bomba del 51-47. La stessa Monica punisce il fallo antisportivo di Guilavogui col 2/2 nei liberi e il canestro nel successivo possesso (55-47). Pellegrini continua a martellare da tre, ma San Giorgio è avanti di 7 alla fine del terzo parziale (58-51). Marchi firma il massimo vantaggio (+11 sul 65-54) e sembra fatta, ma Kuijt e Pellegrini sparano bombe a ripetizione e Bolzano sorpassa con Fumagalli: 67-68. Bernardoni e Llorente riportano avanti il San Giorgio, ma Kuijt segna la tripla del pareggio (71-71) a un secondo dalla fine. Si va all’overtime ed è ancora una bomba della micidiale Kuijt (30 punti) a rompere l’equilibrio. Llorente pareggia dalla lunetta, Bolzano scappa ancora con Hernandez Pepe (74-79). Bernardoni è l’ultima ad arrendersi, ma San Giorgio deve alzare bandiera bianca.