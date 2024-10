Pallavolo serie A2 f – Vbc, esordio domani al PalaRadi con Macerata

Casalmaggiore La Vbc debutta domani, alle ore 17 al PalaRadi, contro una delle candidate alla promozione in A1, la Cbf Balducci Hr Macerata. Sarà l’anticipo del girone A nella prima giornata della Regular Season che porta ai play off. Tutte le altre gare del girone si giocano domenica. Inizio in salita per le rosa dopo una partenza in ritardo rispetto alle altre contendenti. Coach Bruno Napolitano ha anche dovuto sopperire ad alcuni infortuni che hanno rallentato la preparazione. Il libero rosa Giorgia Faraone presenta così la sfida con Macerata: “Incontriamo un avversario tosto, una delle favorite per la promozione e reduci da tanti acciacchi. Ma esordiremo in casa con i nostri tifosi in un campionato lungo. Stiamo lavorando per trovare un amalgama con una squadra tutta nuova e i giusti meccanismi in campo”. Coach Napolitano non potrà disporre della croata Grbavica che sta recuperando da uno stiramento addominale. Ex di turno Costagli, di Macerata, e Fiesoli che giocato a Casalmaggore.

Sergio Martini