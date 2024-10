Parma, al Festival Verdi la leggenda del podio Charles Dutoit per la rassegna Ramificazioni

PARMA Secondo appuntamento della rassegna che mette in luce il rapporto dei compositori con la musica di Verdi e con il tema del Festival “Potere e politica”: in programma l’Ouverture del Guillaume Tell di Rossini, la suite L’uccello di fuoco di Stravinskij e la Sinfonia n.9 “Dal nuovo mondo” di Dvořák. Con Ramificazioni prosegue l’indagine sull’universo musicale che si espande attorno all’eredità verdiana: il secondo appuntamento della rassegna vedrà, al Teatro Regio di Parma martedì 8 ottobre 2024 ore 20.30, sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Charles Dutoit, bacchetta fra la più esperte del panorama internazionale, con più di sessanta anni di carriera e ospite nei teatri di tutti e cinque i continenti. Una vera leggenda che ha raccolto successi, incarichi e premi in decine di nazioni, incontra un’orchestra formata da giovani talenti provenienti da differenti paesi.