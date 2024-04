Ubriaco, minaccia i genitori col coltello: arrestato un 40enne

ASOLA È tornato a casa ubriaco, in piena notte, e in preda ai fumi dell’alcol ha prima malmenato e poi minacciato con un coltello da cucina i propri genitori, con i quali condivide l’abitazione. Ora un 40enne italiano, pregiudicato, è in carcere a Mantova dove è stato portato dopo l’arresto per maltrattamenti in famiglia e dopo il processo per direttissima.

L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e ieri. Come ricostruito dai militari, l’uomo in piena notte sarebbe rientrato a casa dopo aver alzato decisamente troppo il gomito. E nell’occasione, appunto in preda all’alcol, per motivi non chiari avrebbe iniziato ad inveire contro i genitori, con i quali abita. Dopo poco dalle parole sarebbe passato ai fatti, colpendo entrambi ripetutamente, per poi afferrare un coltello da cucina e minacciando entrambi.

Fortunatamente i genitori del 40enne, probabilmente non nuovi ad episodi di questo tipo, sono stati in grado di dare l’allarme prima che la situazione degenerasse. Sul posto in pochi istanti sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Asola. Il personale medico e paramedico si è preso cura dei genitori del soggetto: entrambi sono stati portati in pronto soccorso con contusioni ed escoriazioni e poi dimessi con alcuni giorni di prognosi. I militari invece hanno arrestato il 40enne: dopo una notte in caserma, ieri mattina è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura del carcere.