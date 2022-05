Basket serie A2 m – Coach Valli: “La squadra ha dimostrato attaccamento alla maglia. Ora Verona”

MANTOVA Grande soddisfazione in casa Stings per la vittoria che vale la sfida nei play off con Verona. Battere Latina non è stato facile come sottolinea coach Giorgio Valli: «Latina non ha mai mollato, fa molti canestri e ha degli atleti veri che imprimono un bel ritmo. Ci hanno messo in difficoltà giocando senza lunghi e tutti sul perimetro. Pur marcandoli, hanno tirato bene e li abbiamo dovuti rincorrere. Nel secondo tempo abbiamo frenato quest’ondata mantenendo un vantaggio in doppia cifra. Ho fatto ruotare la squadra perché era la terza partita in una settimana e alla fine siamo riusciti a portare la “barca” dove volevamo. Sono contento perché abbiamo sopperito bene ai problemi di falli di Cortese e abbiamo avuto un bel contributo da parte di tutti. Latina ha avuto nel campionato dei problemi ma è squadra da play off. Onore al merito, anche se giocare con la testa libera è più facile. Noi dovevamo vincere a tutti i costi. Archiviamo la gara con il recupero di alcuni giocatori e l’averne preservato altri. Ora ci aspetta una serie con tre partite in cinque giorni. La squadra ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia e mentalmente le ultime vittorie ci hanno fatto bene. Recuperiamo energie per affrontare la squadra più solida del campionato. Ha americani di talento e un ottimo allenatore. Verona è formazione costruita per lottare per il vertice. Non è inferiore a Scafati, ma una sfida con una squadra a 40 km da qui ci permette di affrontarla puntando ad avere tanti tifosi al seguito». Ottima la prestazione dell’americano Giddy Potts: «Con Latina è stata una partita strana. Loro si sono presi tanti tiri e anche complicati; noi abbiamo risposto segnando 93 punti e adattandoci bene ai ritmi alti della partita. Con la squadra ho legato bene. Alcuni giocatori li conoscevo già e ci stiamo integrando. Mantova è una città meravigliosa: intendo visitarla questa settimana e anche i tifosi sono fantastici». E Potts cosa si aspetta dai play off che gli Stings vanno ad affrontare? «Tutte le squadre giocano al massimo. Noi dovremo cercare di restare uniti e fare la nostra pallacanestro. Sono convinto che potremo giocarcela con chiunque in questo momento. Con la Tezenis sarà un derby, giusto? Mi aspetto tanti tifosi mantovani nelle due gare di Verona. Così potranno supportarci nel tentativo di vincere una o due partite». Il vice allenatore di Latina Giuseppe Di Manno è contento nonostante la sconfitta: «Considerate le condizioni di partenza, tre giocatori appena usciti dal Covid e la defezione di Henderson, non posso che complimentarmi con la squadra che non ha mai mollato. Peccato per le palle perse nei momenti chiave della partita. Mantova brava a resistere al nostro rientro negli ultimi tre minuti. La differenza di condizione e di obiettivi è stata determinante». (smart)