Pallavolo serie A1 f – Vbc e Bisonte nella finale di Challenge Cup

Casalmaggiore E’ arrivato il momento della finale Challenge Cup. Mentre Conegliano e Monza si giocano lo scudetto, Vbc Trasporti Pesanti e Bisonte Firenze sono arrivate all’atto conclusivo che le mette di fronte al PalaRadi di Cremona. Chi vince potrà giocare la Challange Cup la prossima stagione. Per Casalmaggiore, dopo i fasti della Champions vinta a sorpresa ma con merito nel 2016, un obiettivo di inizio stagione che potrebbe diventare realtà con l’aiuto dei suoi tifosi. Fischio d’inizio alle 19 e le rosa chiamano a raccolta i loro sostenitori per cercare di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Tutta la carica per questa finale nelle parole del libero della Vbc Chiara De Bortoli: «La vittorie con Pinerolo e Bergamo ci danno molta fiducia ma ci aspettiamo un avversaria molto agguerrita. Con Firenze è in arrivo un’altra battaglia con lo stesso obiettivo. Dovremo essere brave in battuta e limitare Herbots e Nwakalor. Occhio a muro-difesa e a lottare su ogni pallone. Servono tantissimi tifosi». Biglietto unico a 5 euro.

Sergio Martini