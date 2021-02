Pallavolo serie B – Gabbiano e Volta per il tris. Viadana debutta a Mezzani, Porto rinviato

MANTOVA Terza di andata nella prima fase della B maschile. Nel girone C2 il lanciato Gabbiano rende visita a Cognola all’Argentario Calisio di Monica Dal Corso, che ha perso le due gare sin qui giocate: 3-0 nel derby col Bolghera Trento e 3-1 a Cavaion Veronese (ore 21, arbitri Tassini e Iosca di Verona). «Reduci dai successi su Caselle e Lagaris Rovereto – afferma il diesse Nicola Mazzonelli – non dobbiamo abbassare la guardia. Ogni partita fa storia a sé. Bisogna stare attenti e affrontare con tutta la concentrazione possibile gli avversari che il calendario ci riserva. Il Miners sulla carta sembra battibile, ma bisogna superarlo sul campo». Rinviato il match Bolghera-Cavaion.

Nel girone C1 a Mezzani (ore 18.30, arbitri Cervellati e Ancona di Bologna) fa il suo esordio interno l’Èpiù Viadana col Valtrompia Concesio, che ha battuto 3-0 Grassobbio e 3-1 Crema. In questa gara era assente l’ex Viadana Pessina. I ragazzi di coach Alberto Panciroli dovevano debuttare in casa sabato scorso con il Cappu Casalpusterlengo, ma quest’ultimo si è ritirato. E l’ex Codeluppi ha lasciato i lodigiani per mettersi al servizio dei rivieraschi: «Dopo parecchi anni torna a giocare a Viadana – spiega il centrale Alessandro Chiesa – La sua esperienza ci sarà utile, a cominciare dalla sfida coi bresciani, forti e competitivi. Dobbiamo affrontarli con tanta grinta. All’esordio a Crema abbiamo vinto 3-2; soprattutto nel primo set abbiamo giocato bene. Vincere con il Valtrompia sarebbe un bel colpo». Ancora assente Grassi.

Nel girone C1 della B1/f, la Nardi sarà a Volta (ore 20.30, arbitri Salvini e Lo Verde di Brescia) con l’Amati Villa d’Oro Modena, che dopo aver piegato 3-0 l’Ata Trento non ha giocato a Volano. «Il Villa d’Oro lo abbiamo affrontato a ottobre in un allenamento congiunto – afferma coach Matteo Solforati – Gara più impegnativa rispetto a quelle vincenti con Porto a Ata: ci dirà a chiare lettere “chi siamo”».

Niente match a Volano per l’Euromontaggi Porto. La squadra di Biagio Marone e Simone Lazzari avrebbe dovuto affrontare alle 20.30 il sestetto di Parlatini. All’ultimo le trentine hanno chiesto ieri sera di rinviare il match per un presunto caso di positività e la Federazione glielo ha concesso. Si tratta del terzo rinvio di fila.