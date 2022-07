Fratelli in manette: sono accusati di tentata violenza sessuale sulla moglie di uno dei due

CASTEL GOFFREDO Nella giornata di ieri 20 luglio, a seguito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Mantova, i Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo hanno arrestato due fratelli di origine indiana, rispettivamente marito e cognato della “parte offesa”, in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Mantova, poiché in ipotesi accusatoria ritenuti responsabili in concorso tra loro di “tentata violenza sessuale e “lesioni aggravate”, nonché, a carico del solo coniuge, anche del reato di “maltrattamenti in famiglia”.

Il provvedimento è scaturito da denuncia presentata nei primi giorni di luglio presso i Carabinieri di Castel Goffredo i quali hanno prontamente informato la Procura della Repubblica, dando quindi avvio alla procedura del cosiddetto “codice rosso”, con conseguente richiesta al Giudice delle Indagini Preliminari, sulla scorta dei riscontri acquisiti, di adozione di un’adeguata misura cautelare che è stata emessa nella stessa giornata di ieri. Gli indagati sono quindi stati accompagnati presso la casa circondariale di via Poma.