Pallavolo serie B – Gabbiano ko in Coppa Italia. Scaltriti: “Ci serva da lezione. Queste partite bisogna giocarle con maggiore personalità”

Mantova I giocatori del Gabbiano scendono dal secondo gradino del podio con un sorriso tirato, probabilmente avrebbero voluto giocare meglio le loro carte in questa finale. «In realtà – spiega lo schiacciatore Riccardo Scaltriti – non è stata una partita poi tanto diversa da quella che avevamo giocato a Cerese nel girone eliminatorio. Anche allora avevamo perso i primi due set, la differenza è che stavolta non siamo riusciti a riaprirla nel terzo, pur avendo avuto l’occasione. L’Acqui Terme è senza dubbio una squadra con qualità importanti ed è chiaro che se vogliamo fare qualcosa di speciale è con questi avversari che ci dobbiamo confrontare. Volevamo finire la partita senza avere rimpianti, ma non è così. Brucia appunto quel terzo set perso ai vantaggi, ma credo che dobbiamo ripartire dai primi due per capire cosa bisogna fare per raggiungere il loro livello. Per quanto mi riguarda, penso che questo tipo di partite vadano affrontate con maggiore spensieratezza e personalità. E’ una lezione che potrà servirci per quando li ritroveremo nei play off».