Volley B maschile – Gabbiano, saluta Bussolari

CERESE Dopo una sola stagione, il centrale mantovano Manuel Bussolari lascia il Gabbiano, per accasarsi al Mondovì che milita in A2. Qui nell’ultima stagione ha giocato anche Gianluca Loglisci , cresciuto nel settore giovanile del Top Team. Bussolari, prima di approdare alla corte dei tecnici Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni, ha militato nell’Appignano, compagine del Maceratese, prima in B2, poi in B, quindi è stato in forza al Macerata, sempre in B. Qualche anno fa vinse il Trofeo delle Regioni giovanile con la Lombardia. In quella selezione vi era anche Edoardo Gola, che invece resta in forza al Top Team. Confermato anche Nicola Artoni. Bussolari è il secondo centrale che lascia. Nei giorni scorsi ha fatto altrettanto Emiliano Giglioli che ha deciso di chiudere una lunga carriera di successi.

Il diesse Nicola Mazzonelli deve risolvere ora tre problemi: il primo riguarda il libero Manuel Trentin che ha problemi di lavoro. L’augurio di tutto l’ambiente è che possa risolverli e riesca a far conciliare sport e professione, altrimenti si dovrà trovare un sostituto. Nel ruolo di centrale è giunto nei giorni scorsi il veronese Matteo Zanini dal Motta di Livenza, formazione trevigiana che ha militato in A3, ma è logico che si debba trovare un altro atleta in questo reparto. Poi c’è da risolvere la questione del palleggiatore Matteo Pedroni che vorrebbe trovare una squadra dove possa giocare con più continuità. Martedì farà conoscere la sua risposta alla società: tanto meglio se rimane, altrimenti ci sarà da ingaggiare un altro regista che affianchi Giulio Sasdelli. L’ultimo caso riguarda l’opposto Flavio Amouah che vorrebbe restare: la decisione sulla sua possibile conferma spetta comunque al club.