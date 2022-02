Pallavolo serie B m – Cigolini: “Il Viadana cercherà di essere pronto”

Viadana Agli ordini dei tecnici Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi il Viadana prosegue la preparazione. A parte ancora un atleta che deve fare un supplemento di visita per l’idoneità sportiva, tutti gli altri sono disponibili. Bertoli ha ripreso dopo l’infortunio, mentre serviranno tempi un po’ più lunghi per Caramaschi e Alessandro Chiesa per essere a disposizione a tempo pieno. Giovedì prossimo al PalaPanini si terrà il recupero (ore 20.30) della nona di andata con il fanalino Modena Volley, poi, per quanto riguarda ancora i recuperi, mercoledì 23 a Mezzani (20.30) la sfida con il Rubicone San Mauro Pascoli, penultima di andata, e infine mercoledì 9 marzo a Parma (20.30) il derby dell’ultima di andata col Wimore. Nel mezzo sabato 12 via al girone di ritorno, sempre a Mezzani, con la seconda squadra del Ravenna. «Sono due mesi che non giochiamo – spiega il ds Cigolini – Vedremo giovedì prossimo in che condizioni saremo contro i giovani del Modena, prima di affrontare il Ravenna… Sono due gare ravvicinate e non so come ci arriviamo. Auguriamoci che atteggiamento, motivazioni, impegno e voglia di ritornare a giocare siano le basi per portare a casa i 3 punti». Ricordiamo che il tecnico della prima squadra del Ravenna è il mantovano Emanuele Zanini da pochi giorni coach del Belgio. E capitano dei romagnoli è il viadanese Riccardo Goi.