Indoor – Italiani Promesse, Guarriello punta in alto

ANCONA Domani e domenica si terranno ad Ancona i Campionati Italiani Juniores e Promesse 2022. È in arrivo l’onda dei giovani: talento, entusiasmo e futuro nel primo weekend del ricco mese di rassegne ospitate dal Palaindoor, che prevede anche i Tricolori master (10-13 febbraio), i Tricolori Allievi (19-20) e i Tricolori Assoluti (26-27). Saranno ben cinquantadue i titoli italiani in palio nelle due giornate dell’impianto marchigiano riservate alle categorie Under 23 (nati nel 2000-2001-2002) e Under 20 (2003-2004), con tante sfide tra atleti che si sono già messi in luce nelle passate stagioni, tante novità sbocciate quest’anno nelle prime competizioni indoor e altrettante possibili sorprese, sempre in agguato a maggior ragione nelle categorie giovanili. Per Mantova l’unica partecipante sarà Giulia Guarriello nei 60 ostacoli, che nel 2021 vinse l’argento. Tesserata per l’Atletica Guastalla Reggiolo, classe 2001, si presenta a questa rassegna con il nuovo personale, fatto registrare la settimana scorsa a Padova, di 8.36. Di fatto il miglior crono di tutte le qualificate alla gara dei 60hs, prevista domenica: batterie alle ore 13.45 e finale alle 15.15. La mogliese, che con il nuovo pb ha abbassato il suo precedente primato di 8.39 dell’anno scorso, guarda con fiducia alla gara: «Sono ancora in fase di scarico della preparazione invernale, ma le belle sensazioni cominciano ad uscire. Vado ai Campionati Italiani molto sicura del lavoro che ho fatto in questi anni e con buone ambizioni; anche se terrei a non sbilanciarmi. Spero che questo 2022 sia radioso quanto lo è stato il 2021, con continui miglioramenti e un consolidamento delle mie prestazioni».