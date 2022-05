Pallavolo serie B m – Il Gabbiano stecca gara-1 della finale play off per l’A3

Cerese La prima sconfitta del 2022 arriva per il Gabbiano proprio nel momento più importante della stagione. Monselice si aggiudica gara-1 della finale play off e ora le cose si complicano per la formazione di Serafini. I biancocelesti si arrendono in 4 set ai veneti e per salire in A3 hanno bisogno di vincere 3-0 o 3-1 il ritorno per poi disputare un set di spareggio. Non impossibile, ma serve un Gabbiano diverso da quello visto in gara-1. Monselice vince 3-1 con merito dopo che i locali avevano raddrizzato la partita vincendo il secondo set che li aveva rimessi in carreggiata.

GABBIANO TOP TEAM-MONSELICE 1-3

18-25, 25-17, 22-25, 20-25

GABBIANO TOP TEAM Quartarone 3, Bigarelli 6, Scaltriti 17, Cordani 17, Miselli 5, Zanini 1, Catellani (L1), Garrò, Gola 7, Artoni 1, Lorenzi ne, Di Bernardo ne, Lanzara (L2) ne.

All.: Serafini-Tognazzoni.

TMB MONSELICE Perciante, Drago 16, Vianello 20, Borgato 13, De Santi 2, Canazza 6, Lelli (L1), De Grandis 5, Bacchin 3, Beccaro 2, Dainese, Trentin, Rizzato (L2). All.: Cicorella.

ARBITRI Faia di Nuoro e Di Lorenzo di Palermo.

NOTE Durata set: 23’, 27’, 28’, 26’. Batt. err.: G 14, M 14. Ace: G 3, M 3. Muri: G 4, M 15.