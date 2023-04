Pallavolo serie B1 f – Nardi Volta in grande spolvero. Stende il Porto con un netto 3-0

Porto In una bellissima cornice di pubblico, la Nardi Volta si aggiudica il derby in casa del Porto per 3-0. Nel primo set parte subito a mille (9-14), ma le locali non cedono; anzi, iniziano a difendere meglio e a far punti. Si avvicinano, però le collinari si mantengono avanti 17-22 e si aggiudicano 19-25 il primo parziale. Nel secondo è ancora la vicecapolista a fare l’andatura (3-9) e si tiene stretti i 6 punti di vantaggio (7-13). Tellaroli colpisce per l’11-16, ma risponde capitan Ghirardelli che tiene il Porto a contatto 12-16. E infatti si porta a -2 (15-17). La Nardi stringe i denti, respinge l’assalto delle locali e vince il set 22-25. Sullo 0-2, con il Porto anche un po’ demoralizzato, la squadra di Tisci prende il largo, lasciando poche chance alle “cugine”. Nel finale scatto d’orgoglio del Porto, vanificato da una super Tellaroli che firma il 18-23 e il 19-25 per il 3-0. «Successo meritato dopo una settimana molto travagliata – afferma il presidente della Nardi Volta Sergio Longhi – La squadra solo venerdì sera si è potuta allenare a gran completo. Gara mai in bilico, abbiamo vinto bene. Ci avviciniamo a centrare i play off, ma bando ai facili entusiasmi. Bisogna affrontare con la migliore mentalità le ultime due gare della stagione regolare».