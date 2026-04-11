Ostiglia, armato di martello devasta un bar e minaccia i passanti: arrestato 30enne

OSTIGLIA .- I Carabinieri di Ostiglia hanno arrestato un 30enne di origine marocchina, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo, in stato di alterazione alcolica, dopo essere stato allontanato da un bar, è tornato armato di martello e bottiglia, danneggiando il bancone e minacciando i passanti. All’arrivo dei militari ha opposto resistenza e rivolto minacce. Bloccato dopo una trattativa, è stato arrestato e portato in caserma. Il Tribunale di Mantova ha convalidato l’arresto disponendo la custodia in carcere.