Tributi ed evasione fiscale: in due anni recuperati 3milioni

VIADANA Assicurare equità tra tutti i cittadini, ridurre gli aumenti di imposta ampliando la base imponibile e garantire la copertura delle spese ordinarie: partendo da questi presupposti si è declinato l’impegno dell’Ente nel recupero dei tributi comunali da incassare e nelle lotta all’evasione fiscale, due obiettivi perseguiti, sin dall’insediamento, dall’esecutivo. Infatti, le scelte dell’amministrazione hanno permesso, in due anni, di recuperare tasse inevase per 3.020.096,72.

Nello specifico, a fine 2020 sono stati emessi accertamenti Imu per 150mila euro e incassati per 90.735,54; emessi 274mila euro e incassati 204mila; nel 2022 emessi 841.776,03 euro e incassati ad oggi 302.191,77; mentre nei primi mesi del 2023 sono già emessi e notificati avvisi d’accertamento per 311.148,80 euro.

Per quanto concerne i recuperi dei residui Tari degli anni pregressi (avvisi di pagamento ricevuti dai contribuenti ma non pagati), tramite l’attività di riscossione coattiva intrapresa dopo la riapertura dei termini Covid, dalla fine del 2020 ad oggi sono stati incassati 2.100.566,19 euro.

Nel periodo post-pandemico non sono mancate le azioni a supporto di attività e famiglie in difficoltà economica: un’attenzione declinata tramite l’introduzione di esenzioni per le imprese che sono state chiuse durante i lockdown e l’utilizzo di fondi statali per erogazioni a favore delle imprese o per contributi ai cittadini meno abbienti per far fronte alla situazione debitoria Tari, talvolta operando direttamente in compensazione. Inoltre, è stata estesa la possibilità di aderire a piani di rientro concordati.

Tuttavia, sono rimaste attive diverse poste da recuperare, per dimenticanza, impossibilità o intenzionalmente. Per ovviare a questa criticità sono stati emessi avvisi di accertamento per omessa denuncia o omesso pagamento, direttamente dagli uffici comunali per la Tassa Rifiuti o con il supporto della ditta Abaco spa per l’Imu. Le somme non incassate con gli accertamenti sono state trasmesse al concessionario per la riscossione Sogert Spa per le azioni di riscossione coattiva. Sempre per intercettare le esigenze dei privati sono stati concessi circa 300 provvedimenti di dilazione dei pagamenti, al fine di provvedere in maniera più agevole, anche tenendo conto del periodo di crisi e dei forti aumenti delle materie prime, del carburante e delle utenze di luce, gas e acqua. In questa complessa congiuntura economica il Comune, dal 2020, ha appunto definito un nuovo schema di rateizzazione atto a facilitare i contribuenti nello stipulare un piano di rientro per adempire alle proprie obbligazioni tributarie.