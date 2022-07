Porto M. Terzo colpo in entrata per l’Euromontaggi Porto. Dopo l’opposto romagnolo Stefania Bernabè dal Campagnola Emilia e la centrale bresciana Giorgia Bulla dal Tecnimetal Piadena, torna il martello Micole Maghenzani (in foto), reduce dall’esperienza alla Nardi Volta. In precedenza ha giocato a Viadana, Curtatone, Stradella e Ostiano. Ricordiamo le confermate: Ghirardelli, Poggi e Giardini.