Atletica – La Rigoletto si mette in evidenza tra Castelfranco Emilia e Rovereto. Personali e pass per gli Italiani Jr

Castelfranco Emilia Si è disputato martedì scorso a Castelfranco Emilia il meeting regionale “1° Atletica in Modena”, organizzato da Modena Atletica. Molti i risultati interessanti per l’Atletica Rigoletto. Negli 800 m. vittoria di Luca Giacominelli con il nuovo stagionale 1:53.04, personale dell’allievo Alessandro Signorini con 2:05.64 e Davide Lodi 2:09.61. In campo femminile personale di mezzo secondo per Chiara Donatello, 2:23.85, sesta, mentre Elisa Marconi ha chiuso in 2:29.59. Personale di 8 secondi e quinto posto per Martina Mondin nei 3000 chiusi in 10:38.48. Martina sarà protagonista ai Nazionali Junior a Rieti l’8 e il 9 luglio nei 3000 siepi e 3000 m. Vittoria nel salto in alto per Davide Bagnoli con 1.88: personale eguagliato. Così come l’allievo Emanuele Pincella 1.75, mentre El Fatnane Nabil ha saltato 1.70. Terzo e quarto posto nel triplo rispettivamente per Nicola Longo con 13,98 e Filippo Gavioli con 13.54. Nel peso allievi Eugenio Blasevich, reduce dai Nazionali Allievi, ha chiuso secondo. Ieri a Rovereto gli astisti mantovani hanno conquistato un secondo posto grazie a Edoardo Cavicchia con la misura di 4.70, un terzo con Leonardo Lorenzini che ha staccato il pass per i Campionati Nazionali Junior con 4.10 e quinto posto per Pietro Montanari con 4.00: tutti e tre ai Nazionali Junior. A Fiorano da mezzofondista Veronica Saccani ha abbassato il suo pb a 19.43 30 nei 5000.