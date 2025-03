Pallavolo serie Bm/B2f – Asolarem riparte dall’Ongina. Fari sul derby Davis-Viadana

Mantova L’Asolaremedello riprende il cammino nel girone C della serie B, dopo aver osservato il proprio turno di riposo: ospita al PalaSchiantarelli la Canottieri Ongina di Monticelli d’Ongina (ore 20.30, arbitri Foschi e Grillone di Torino). La squadra allenata da Bruni vanta 26 punti contro i 15 del sestetto del Chiese, sconfitto 3-1 all’andata nel Piacentino. Nella sua ultima gara, la Kema ha sconfitto per 3-0 il Volley Benacus Bardolino davanti al suo pubblico. «È una partita veramente importante per noi, per cercare di rimanere vicini al quintultimo posto – afferma il vice Luca Mutti – Non ci voleva la squalifica per una giornata del nostro palleggiatore Marasi, ma siamo molto fiduciosi del giovane Gallina, che lo sostituirà».

Stasera a Stradella si gioca il derby tra Davis e Alitest Viadana (ore 20.30, arbitri La China e Lasaracina di Bologna), All’andata, al PalaFarina, le rivierasche si imposero per 3-1 (sulla panchina delle locali sedeva Michele Moroni e su quella della Davis Luis Piva). Al contempo, nel girone C della B2 femminile, le rivierasche sono avanti di dieci punti sulle locali. Nel turno precedente, Viadana ha perso a Piadena per 3-1 nel derby casalasco contro l’Sma dell’ex Gualazzi, mentre Stradella è uscito sconfitto al tie-break a Vobarno. «In terra bresciana abbiamo giocato due set e mezzo – spiega coach Verri – Abbiamo portato a casa un punto. Viadana è una buona squadra, ben messa in campo, ma sono le ragazze a dover avere la giusta convinzione mentale per affrontare al meglio il derby». Replica Sgarbi: «Sabato scorso a Piadena abbiamo disputato una buona gara contro una squadra che in classifica ha più punti di noi. Ora ci aspetta il derby contro un sestetto che sta attraversando un buon momento».