Sotto il porticato la discarica: in bella vista da viale Lombardia, Lunetta

MANTOVA A volte ritornano (se mai se n’erano andati): sono i “furbetti” dei rifiuti. È delle scorse ore la foto che circola sui social, in cui il porticato di via Lombardia nei pressi dell’incrocio con viale Marche a Lunetta, è invaso dall’immondizia. Questo scorcio di viale Lombardia non è nuovo a simili spettacoli di degrado urbano. Negli anni scorsi era stata segnalata più volte la presenza di masserizie e che impedivano il passaggio pedonale (figuriamoci quello dell’auto che si vede parcheggiata sotto lo stesso porticato poco più in là). L’immagine è stata rilanciata dal consigliere comunale dell’opposizione Stefano Rossi, di Mantova Ideale, che scrive: “anche a Lunetta andrà tutto bene”, peraltro indicando erroneamente via Costantino Canneti, ma in questo caso non è qualche decina di metri a fare la differenza.