Pallavolo serie C f – Bottarelli: “Medole, dobbiamo lavorare ancora tanto”

Medole Continua ad essere un periodo nero per la Re/Max Intermedia Medole. La squadra di coach Patrizia Amadori ha incassato sabato la quarta sconfitta consecutiva. Unica consolazione il punticino strappato al Valvolley Beretta nel ko al tie-break. Era però una gara alla portata e che, giocando davanti al pubblico amico, doveva essere vinta, anche per ritrovare un po’ di autostima. «La partita con il Gardone – afferma la regista Elena Bottarelli – era l’occasione giusta per conquistare i tre punti e portare entusiasmo e morale all’interno della squadra. Purtroppo dipendiamo ancora troppo dalle nostre avversarie: quando siamo agevolate dagli errori delle rivali, riusciamo a prendere fiducia e fare cose bellissime, mentre quando giocano senza regalare nulla, subiamo un punto dopo l’altro e le nostre certezze e sicurezze sembrano svanire. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e del fatto che dobbiamo lavorare duramente per migliorare quelli che sono i nostri punti di forza. Sentiamo la fiducia dello staff tecnico e della società; dipende solo da noi prendere coscienza a pieno di ciò che possiamo fare. Sono certa al 100% che potremo toglierci presto qualche bella soddisfazione».