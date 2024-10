Evade dai domiciliari: 24enne finisce in carcere

SAN GIORGIO BIGARELLO Nel pomeriggio del 30 settembre i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di aggravamento di misura cautelare personale che prevede la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Mantova, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, a carico di un ventiquattrenne, originario della Romania, censurato, indagato per i reati di estorsione e ricettazione.

Il provvedimento è stato emesso poiché l’imputato avrebbe reiteratamente violato le prescrizioni inerenti la misura cautelare degli arresti domiciliari, non venendo rintracciato presso la propria abitazione in 4 distinte occasioni, fornendo svariate giustificazioni risultate non veritiere, e tenendo altresì un atteggiamento ostile ed oltraggioso nei confronti delle Forze di Polizia, rifiutando in talune occasioni di aprire la porta per consentire i controlli.

Al termine delle operazioni l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Mantova.