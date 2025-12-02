Pallavolo serie C f – Intermedia, la vetta nel mirino. Il libero Anglois: “Non molliamo”

Medole La Iad Intermedia Volley ha conquistato sabato scorso una preziosa vittoria esterna, imponendosi per 3-0 sul campo del Gussola con i parziali di 23-25, 22-25, 21-25. Una gara intensa, equilibrata fino all’ultimo scambio, ma sempre controllata dalla formazione ospite, capace di mantenere lucidità nei momenti cruciali dei set. A trascinare la squadra sono state Francesca Castagna con 13 punti e Mia Bonatti con 12. Medole ha mostrato un’ottima organizzazione, alternando efficacia in attacco a un sistema difensivo solido che ha spesso bloccato le iniziative delle padrone di casa. Con questo successo netto, conferma la propria crescita e guarda con fiducia ai prossimi impegni di campionato. Importante è aver rosicchiato un punto alla regina Leonessa Iseo: ora le biancazzurre (19 punti) sono terze a -2 dal primo posto e -1 dal Vallesabbia secondo.

Grande soddisfazione nelle parole del libero Chiara Anglois: «Siamo tornate da Gussola con un ottimo risultato. Dopo la sconfitta della settimana scorsa, era importante ritrovarci, restare unite e concentrate per ottenere un risultato positivo: e così è stato. Abbiamo ritrovato la giusta determinazione e conquistato tre punti che ci permettono di restare nella parte alta della classifica. Forza ragazze, non molliamo niente!».

Sabato prossimo a Castel Goffredo è vietato sbagliare: il match con il Psg Volley, terzultimo a quota 6, è ampiamente alla portata.