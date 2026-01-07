Pallavolo serie D m – Il Castiglione conquista i quarti di Coppa Lombardia

Castiglione d/S Quarti di finale di Coppa Lombardia: missione compiuta. Il Castiglione, davanti al proprio pubblico, lunedì ha piegato nella gara unica degli ottavi per 3-1 (25-14, 21-25, 25-15, 25-23) il Bollate, capolista del girone A di Serie D. «La squadra ha giocato bene sia il primo sia il terzo set – spiega coach Enzo Valdo – Un’altra partita utile per la crescita dei nostri giovani. Abbiamo battuto una formazione esperta e approdiamo con merito ai quarti. Ora però è tempo di pensare al primo impegno del nuovo anno in campionato: sabato prossimo a Villa d’Almè, contro la temibile compagine orobica. Il nostro obiettivo è riuscire a fare punti contro una squadra che ci precede di dieci lunghezze in classifica».