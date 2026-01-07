L’associazione – Ansmes Mantova, via ai tesseramenti per il nuovo anno

Mantova L’Ansmes Mantova ha dato il via in questi giorni al tesseramento per il 2026, un’adesione che potrà essere fatta con la modalità online. La sezione mantovana dell’associazione nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, alla fine dello scorso anno, è stata protagonista nell’ambito della cerimonia della consegna delle benemerenze da parte del Coni. In tale contesto il presidente del Coni regionale Marco Riva, affiancato per l’occasione dal delegato provinciale Tiziana Pikler, dal presidente regionale dell’Ansmes Federigo Ferrari Castellani e dall’assessore provinciale allo sport Enrico Lungarotti, ha consegnato all’attuale presidente dell’Ansmes Mantova, Enzo Cartapati, la Stella d’argento, mentre la Palma di bronzo è stata assegnata a Grazia Attene e a Sergio Bonfà e le Stelle di bronzo a Gian Pietro Marchiori, Gianni Mistrorigo, Giorgio Staffa e alle società Sagittario di tiro con l’arco, al Solferino tamburello e alla Bocciofila Montata Carra. Il costo dell’adesione al gruppo guidato da Cartapati è di 30 euro per i soci individuali e cinquanta euro per le società. Il tesseramento dovrà avvenire con la nuova modalità online secondo il percorso previsto sul sito www.ansmes.it. Si può diventare Socio sostenitore, come manifestazione di interesse per l’Associazione, inserita tra le Benemerite del Coni, che ha fra gli obiettivi principali quello di divulgare, soprattutto fra i giovani, i valori dello sport attraverso varie iniziative pubbliche. (b)