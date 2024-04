ASOLA Tragedia sul lavoro in un cantiere di Asola oggi 16 aprile poco prima delle 16. Un 55enne che stava lavorando in quota è caduto da circa 4 metri di altezza ed è morto sul colpo. L’infortunio è avvenuto in un cantiere di via Nazario Sauro dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione di un edificio. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e i tecnici dello Spsal di Ats Val Padana. Non sono state ancora rese note le generalità della vittima.

++++ Notizia in aggiornamento +++