Appeso a una ringhiera al terzo piano per una prova d’amore. Grave dopo la caduta

MANTOVA Nella serata di ieri giungeva una chiamata di soccorso alla Sala Operativa della Questura, che segnalava un uomo caduto da un balcone posto al 3° piano di un’abitazione nel quartiere di Lunetta.

Sul posto intervenivano immediatamente gli agenti della Volante che trovavano già l’uomo, un quarantacinquenne di nazionalità ucraina, a bordo di un’ambulanza del 118. Gli agenti notavano una macchia di sangue sull’asfalto e, dopo aver verificato le condizioni del ferito, salivano nell’appartamento per i controlli del caso.

Nell’abitazione la Volante identificava cinque persone tutte di nazionalità ucraina, e tutte sotto l’effetto di sostanze alcoliche per i festeggiamenti natalizi.

Gli agenti, con notevoli difficoltà, ricostruivano l’accaduto: l’uomo, insieme alla sua fidanzata – cosi come raccontato da quest’ultima- si appartava sul terrazzino e, probabilmente a causa dell’eccessiva assunzione di bevande alcooliche, con l’intento di darle una “prova d’amore”, si appendeva alla ringhiera del balcone, a mò di bravata, non riuscendo però a mantenere la presa e finendo al suolo.

L’uomo veniva trasportato all’ospedale, dove è tuttora ricoverato con fratture multiple.

Sono stati avviati sul caso gli accertamenti di rito, al fine di riscontrare la corrispondenza della ricostruzione effettuata.