Spacciava droga ai giardini di Cerese armata di pistola: arrestata una ragazza di 20 anni

BORGO VIRGILIO Nella tarda serata dello scorso 10 aprile i carabinieri di Curtatone, con i colleghi di Borgo Virgilio e Bagnolo San Vito, hanno arrestato a Borgo Virgilio (MN) una 20enne di origine albanese incensurata, residente in provincia di Ragusa e domiciliata nell’hinterland mantovano, perché trovata in possesso di una pistola con matricola parzialmente abrasa e 20 cartucce, 103 grammi di cocaina di cui 50 grammi già pronti in piccole dosi per lo spaccio e 50 grammi di hashish anche questo già suddiviso in dosi, nonché due bilancini di precisione. La presenza della giovane è stata segnalata al “112” da un cittadino del posto, che ha notato un via vai sospetto di alcuni giovani ai giardini pubblici di Cerese. Dopo pochi minuti i carabinieri di Curtatone hanno raggiunto il luogo della segnalazione e hanno immediatamente fermato la giovane che, sorpresa dall’arrivo della gazzella, non è riuscita a liberarsi della pistola e della droga, che ha consegnato ai militari nel frattempo raggiunti da quelli di Borgo Virgilio e Bagnolo San Vito.