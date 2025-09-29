Podismo – La Mantova Half Marathon incorona Diano e Tuccitto

Mantova Una splendida giornata di sole e la temperatura gradevole hanno fatto da cornice, per le vie della nostra città, all’edizione n. 30 della Mantova Half Marathon. Ai quasi mille atleti partecipanti, vanno aggiunti i 250 runners che hanno partecipato alla non competitiva, la “Mantova Easy Run” di nove chilometri. Un’edizione che non aveva nomi altisonanti provenienti dall’estero, pur con almeno 14 paesi rappresentati, ma che ha dimostrato un buon livello sia in campo maschile sia in campo femminile, con buoni risultati cronometrici.

Il serpentone dell’Half Marathon è partito come da tradizione dal ponte di San Giorgio per arrivare in piazza Sordello, con un buon numero di spettatori ad applaudire le fatiche dei maratoneti al traguardo. La novità più importante della gara era rappresentata dal doppio passaggio attraverso Palazzo Te. Un modo per rendere omaggio e celebrare in questo 2025 i 500 anni dalla costruzione della Reggia estiva dei Gonzaga. La manifestazione è stata organizzata da Quisport e High Five, con il contributo del Comune di Mantova e ha potuto contare sul contributo di Regione Lombardia. E la partnership di numerose aziende e imprese del nostro territorio. Ma va anche ricordato il contributo dei volontari, di alcuni gruppi sportivi, del Club Virgiliano, dell’Ufficio Sport del Comune di Mantova e della Polizia Locale per la regolazione del traffico.

Partenza in perfetto orario mentre sul traguardo arrivava a passo di carica la Fanfara dei Bersaglieri di Mantova, diretta da Marco Martini che ha accolto poi alla fine anche l’arrivo dei concorrenti. La gara maschile e quella femminile hanno avuto due protagonisti indiscussi in grado di imporre il loro ritmo da subito, nel lasciarsi alle spalle le vie della città e gli oltre 21 km del percorso. In campo maschile prendeva il comando delle operazioni Alessandro Diano, classe 1983 del G.P Avis Suzzara. Nella gara femminile allungava da subito la venticinquenne siciliana Alessia Tuccitto della Caivano Runners. Senza storia le due competizioni, mentre davvero suggestivo è stato il passaggio di atleti e atlete a Palazzo Te, qualcosa di unico in una manifestazione podistica. Diano e Tuccitto hanno tagliato il traguardo accolti dai Bersaglieri tra un’ala di folla entusiasta ai lati di piazza Sordello. Diano ha fatto registrare il tempo di 1:10.24 e ha preceduto il vincitore della passata edizione, Marco Montorio dell’Atletica Rigoletto, che ha impiegato 1.12:41. Terzo posto per Luca Girelli, FG. Atletica Falegnameria, in 1.13:22. Passando alla gara femminile, alle spalle di Alessia Tuccitto (1.15:09) si è piazzata Alice Papotti dell’XC Team ASD in 1.28:04 e terza Alessia La Serra del Gruppo San Pio X, in 1.28:16. Ma hanno vinto tutti quelli che hanno chiuso la gara. Dopo gli ultimi arrivi sono state effettuate le premiazioni. Per Mantova è stata davvero una bella mattinata di arte, cultura e sport.

Sergio Martini