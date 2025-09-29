Rinnovate le cariche della Federazione Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia

L’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche della Federazione Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia ha riconfermato per acclamazione Gianni Boselli presidente e Flavio Bonardi vicepresidente. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, che ha aperto i lavori dell’assemblea oggi a palazzo Lombardia.

“Le Strade dei Vini e dei Sapori – dichiara Beduschi – rappresentano uno degli strumenti più utili che la Lombardia ha saputo darsi per raccontare sé stessa, perché uniscono promozione turistica, identità rurale e crescita economica. Il rinnovo di oggi garantisce continuità a un lavoro che ha già dato risultati concreti, ma che può e deve ambire a traguardi ancora più ambiziosi, facendo sistema tra istituzioni e territori. Regione Lombardia continuerà a sostenere con convinzione queste realtà, perché dietro a ogni bottiglia e a ogni prodotto c’è una comunità che lavora e un paesaggio che vive”.

La Federazione delle Strade dei vini e sapori di Lombardia è al lavoro per la valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici tipici e di qualità, inseriti nella tradizione e nella cultura dei loro territori d’origine. Nell’ultimo anno la Federazione ha organizzato sul territorio 500 eventi, coinvolgendo oltre 800 soggetti di natura commerciale, enti pubbilici, associazioni e fondazioni, registrando oltre 700mila partecipanti.

“Ringrazio i colleghi presidenti e tutte le persone coinvolte nella gestione delle Strade dei vini e sapori di Lombardia – ha dichiarato il presidente Gianni Boselli – per avermi accordato la loro fiducia per il rinnovo della carica di Presidente della Federazione delle Strade dei vini e sapori di Lombardia. Nel mandato appena trascorso abbiamo realizzato progetti importanti. Dagli accordi con Ascovilo e l’Enoteca regionale fino alla realizzazione di iniziative che hanno promosso il territorio lombardo. Per i prossimi anni ci attendono nuove sfide per fare crescere ulteriormente la Federazione e le Strade associate. Con l’auspicio che in questo percorso vi sia ancora la vicinanza di Regione Lombardia che ringrazio per quanto fatto finora”.

“In questi anni – aggiunge il vicepresidente Flavio Bonardi – abbiamo lavorato insieme per promuovere le Strade del Vino e dei Sapori, valorizzare territori autentici, coltivare la cultura enogastronomica e fare dell’accoglienza una vera esperienza sostenibile. I risultati raggiunti sono stati importanti: abbiamo rafforzato reti locali, creato visibilità per piccoli produttori, migliorato la promozione turistica e, non da ultimo. consolidato l’idea che il vino e il cibo non siano soltanto prodotti, ma raccontino di storia, paesaggio, comunità. Guardando al futuro, ci attendono sfide importanti ma anche grandi opportunità di sviluppo e di crescita che sicuramente, insieme e grazie a Regione Lombardia, riusciremo a raggiungere”.

Di seguito le Strade dei Vini e dei Sapori che hanno rinnovato le cariche della Federazione: Strada del Riso dei tre Fiumi; Strada del Riso e dei Risotti Mantovani; Strada del Franciacorta; Strada dei Vini e dei sapori del Garda; Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani; Strada del Vino e dei Sapori Colli dei Longobardi; Strada del Vino e dei Sapori Oltrepò Pavese; Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca; Strada del Gusto Cremonese nella terra di Stradivari; Strada dei Vini e Sapori Mantovani; Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina.