Pugilato – Successo per il Trofeo Mantova Ring

PORTO MANTOVANO Successo per il secondo Trofeo Mantova Ring. Un centinaio di persone hanno applaudito e tifato per i giovani pugili che tra gym boxe e incontri Iba hanno dato spettacolo alla palestra “Pertini”.

Per la Mantova Ring, tra gli amatori della gym boxe, primo posto del senior 75kg Marco Kazazi. Tra gli agonisti, vittoria negli “Sparring-io”, per ragazzini di 12 anni, di Pietro De Giorgi. Si merita un “bravo” Giordano Antonio che al debutto, forse per un po’ di emozione, ha perso ai punti, ma di poco. Ormai non fa più notizia il figlio d’arte Matteo Di Padova che ha vinto il suo match e anche il Trofeo Mantova Ring come miglior pugile. Presenti il sindaco Salvarani e l’assessore Mari. «Manifestazione riuscita – afferma il maestro della Mantova Ring Massimo Di Padova – Il meteo non ha certo aiutato, ma avere un centinaio di persone in una giornata così è davvero tanto. I miei ragazzi? Davvero bravi tutti!».