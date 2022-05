Calcio Seconda Categoria – Caschera: “Brava Voltesi, ora provaci a Villimpenta”

VOLTA MANTOVANA Domenica inizia la maratona play off della Seconda Categoria e nel primo turno del girone mantovano la Voltesi sarà impegnata a Villimpenta con l’obbligo di vincere per proseguire il percorso. La squadra guidata da Giuseppe Fido (nella foto) si è infatti piazzata al quarto posto, staccata di sei punti dai gialloblù, terzi, che potranno quindi contare su due risultati su tre. Chi passa il turno se la vedrà poi nel secondo contro la vincente di Quistello-Medolese. La fase regionale prevede quindi un triangolare con le vincenti dei gironi G (Brescia) e H (Como). «Diciamo subito che siamo soddisfatti di come è andata finora – afferma il presidente Pietro Caschera – il mister ha fatto un ottimo lavoro e la squadra pure raggiungendo i play off. La Villimpentese è un’ottima squadra e vincere là non sarà facile, ma ci proviamo». Le due gare di regular season sono terminate in parità, si prospetta quindi una sfida equilibrata. «Vincere è l’unico risultato che abbiamo a disposizione – ribadisce Caschera – quindi non faremo calcoli. Come società stiamo cominciando a gettare le basi per la prossima stagione, dovremo risolvere il solito problema legato alle quote, ma intanto pensiamo a far bene a Villimpenta».