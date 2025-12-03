Rugby Serie A – Caimani in crescita. Simonini: “Con Pesaro potevamo anche vincere”

VIADANA Un pareggio prezioso e incoraggiante per i Caimani, che domenica allo Zaffanella hanno fermato sul 17-17 la capolista Pesaro nel girone 3 della Serie A. Un risultato che ridà fiato alla classifica dei rivieraschi, penalizzati di quattro punti, ma ora di nuovo in grado di muovere la propria corsa. Nel prossimo turno la squadra viadanese tornerà nella Marca per affrontare il Paese. «La sfida coi marchigiani potevamo anche vincerla – attacca il pilone bolognese Fabio Simonini – ma il pareggio va accettato. La prestazione è stata senza dubbio migliore rispetto a Treviso con il Tarvisium: forse abbiamo perso l’occasione di portarla a casa, ma per un gruppo giovane come il nostro l’obiettivo è crescere e migliorarsi. Contro il Paese dovremo confermare quanto fatto con Pesaro, riscattando la prova opaca di Treviso». Simonini contro Pesaro ha disputato l’intera ripresa. I coach Madero e Tejerizo lo hanno impiegato anche nelle gare di Coppa Italia della prima squadra, inclusa l’uscita di venerdì sera allo Zaffanella contro Rovigo. «Per noi dei Caimani, giocare in prima squadra, anche solo in Coppa Italia, è molto utile – conclude Simonini – perché permette di fare esperienza, lavorare sulla tecnica e misurarsi con rugbisti di livello che disputano la Serie A Elite. Posso aggiungere che anche il nostro girone è estremamente competitivo: sfidare avversarie di questa caratura aiuta a maturare e rappresenta un banco di prova davvero significativo».