Calcio giovani – Metti una sera a cena… all’Ambasciata con i ragazzi dell’Accademia Lori

QUISTELLO È stata una serata davvero speciale, quella vissuta domenica dai ragazzi dell’Accademia Fabrizio Lori. Accompagnata dall’ex presidente del Mantova, la squadra formata da atleti diversamente abili è stata ospitata all’Ambasciata di Quistello. Una quarantina gli invitati alla cena, offerta dalla proprietà del noto e rinomato ristorante. «È stata una bella serata – ha commentato un soddisfatto Lori – . I ragazzi hanno ricevuto un trattamento di riguardo, hanno mangiato divinamente e si sono divertiti tantissimo. Ringrazio la proprietà dell’Ambasciata, in particolare Matteo, per il nobile gesto».