Rugby serie A – Debutto boom dei Caimani: Villorba ko allo Zaffanella

Viadana Debutto da sogno per i Caimani nel campionato di Serie A. La formazione viadanese ha sconfitto il Villorba 39-33. Una sfida tra neo promosse. Tanta curiosità ieri allo Zaffanella per la prima della squadra del duo Madero-Tejerizo. E gli spunti sono stati ottimi. L’unica nota negativa della giornata, l’infortunio dell’apertura giallonera, Paternieri, uscito dal campo in barella. Dopo un primo tempo convincente, i Caimani riescono a mantenere le distanze nella seconda frazione.

Buona la partenza del Viadana che ha trovato subito punti pesanti con la meta di Loretoni dopo appena 5’, dando subito l’idea di voler dominare la partita. E’ stato così, anche se la formazione trevigiana ha dato del filo da torcere alla difesa di Viadana. Per il Villorba una buona organizzazione di gioco, ma il Viadana ha saputo sfruttare meglio le tante occasioni avute nel corso degli 80’.

«Battuta un’ottima squadra che ha lottato sino all’ultimo. Una formazione molto organizzata quella trevigiana – afferma il gm Ulises Gamboa – La nostra è una vittoria meritata. La squadra ha lottato sino alla conclusione della partita, ha giocato bene, è stata una bella partita e abbiamo centrato il bonus meritato a conti fatti. Dedichiamo questa vittoria a Manuel Paternieri che al 25′ della ripresa è uscito per infortunio».