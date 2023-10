Calcio Eccellenza – Il Castiglione espugna anche il campo della Pavonese (0-1)

PAVONE DEL MELLA (Bs) Il massimo risultato, con il minimo sforzo. Il Castiglione espugna il campo di una Pavonese in crisi nera e ottiene la terza vittoria in una settimana. Ai mastini basta il gol di Nicolò Lauricella, dopo appena 12’ di gioco. Il Castiglione spinge sull’acceleratore fin dalle prime battute. Al 3’ Lauricella fa venire i brividi alla difesa di casa, con un cross insidioso che viene bloccato da Vino. La risposta dei bresciani arriva pochi minuti dopo con una bella azione in solitaria di Pozzebon, che dopo aver saltato Cestana, crossa con una buona traiettoria, che però viene intercettata in grande stile da Guagnetti. Le iniziative della Pavonese scatenano poi la reazione del Castiglione che sblocca il match. Palla in area servita da Valotti sui piedi di Nicolò Lauricella, che al volo manda la palla sotto l’incrocio. Due minuti dopo però il Castiglione trema su un tiro da buona posizione di Crescini che spara alto. Nell’ultima parte della prima frazione di gioco, solo Castiglione. Ci prova prima Valotti con un tiro bloccato da Vino, che si ripete poco dopo con un’uscita tempestiva su Lauricella. Nella ripresa il Castiglione mantiene il vantaggio, la Pavonese trova solo un affondo a 10’ dalla fine con Bertegazzi, che dal limite dell’area calcia fuori. Altri tre punti fondamentali dunque per il Castiglione, che dopo essersi sbloccato col Falco la domenica precedente, ha ottenuto tre successi filati (nell’infrasettimanale il poker al Forza e Costanza), arrivando al quarto posto, a solo un punto di distacco dal secondo.