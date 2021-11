Asola, Venerdì 19 Novembre in Comune l’incontro ‘Terra di cultura. Mantova e la sua provincia, una prospettiva per una politica dell’arte e della cultura’ con il Direttore della Fondazione Palazzo Te Stefano Baia Curioni

ASOLA Si terrà domani alle 21 presso il palazzo municipale di piazza XX Settembre, l’incontro dal titolo “Terra di cultura: Mantova e la sua provincia, una prospettiva per una politica dell’arte e della cultura” a cura dell’architetto Stefano Baia Curioni. Direttore della Fondazione Palazzo Te a Mantova è storico dell’economia e professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Bocconi, direttore del centro di Ricerca ASK dell’Università Bocconi, Visiting Professor IMT Lucca. Ha servito come consigliere del ministro Franceschini nel 2014, come componente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, nel consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro e della Pinacoteca di Brera. L’evento è organizzato nell’ambito della rassegna “Mix. Storie tra arte e antropologia” dalla Delegazione dell’Asolano dell’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani in collaborazione con il Comune di Asola. Ingresso gratuito con obbligo di possesso del Green Pass. Info e partecipazione presso il Museo Civico “Goffredo Bellini” al numero telefonico 0376-733075 o inviando una mail all’indirizzo: museo@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan