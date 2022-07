Omicidio Mollicone, assolti tutti gli imputati

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati assolti gli imputati per la morte di Serena Mollicone. La sentenza è stata pronunciata poco fa dalla corte del tribunale di Cassino. Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, sua moglie Annamaria e suo figlio Marco, sono stati assolti “per non aver commesso il fatto”. Assolti anche Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in omicidio, e l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano accusato favoreggiamento.In aula abbracci tra gli imputati e gli avvocati mentre si sono levate urla dal pubblico.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).